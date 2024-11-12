Долги «АвтоВАЗа» выросли на миллиарды рублей из-за высокой ключевой ставки

Правительство обсуждает меры поддержки «АвтоВАЗа» из-за высокой долговой нагрузки предприятия. Об этом сообщил Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех» – совладельца автопроизводителя.

«Действительно, кредитная нагрузка «АвтоВАЗа» высока. Мы продолжаем инвестировать в углубление локализации, наращиваем производство, обновляем модельный ряд. Потому что без инвестиций не будет конкурентоспособности. Однако с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год», – цитирует Чемезова «Интерфакс».

Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ бьет по всей промышленности, особенно сильно страдает оборонка, уточнил глава «Ростеха».

«У нас серьезные обязательства перед армией, другими госзаказчиками. При этом большая часть нашей продукции – это изделия с длительным производственным циклом, от года и более. Авансовых платежей от заказчиков обычно не хватает на выполнение всех работ, а брать кредит под бешеный процент – самоубийство для бизнеса. Это касается и гособоронзаказа, и экспортных поставок, и гражданских разработок. У нас и так не самая высокая рентабельность. Прибыль, если сравнивать с сырьевыми компаниями и банками, небольшая. В текущих условиях все, что зарабатываем, придется отдать на погашение процентов и даже, скорее всего, будем уходить в «минус». Так не должно быть, это путь к банкротству», – заявил Чемезов.

Ранее президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал, что долг компании превышает 100 млрд рублей. При текущей ключевой ставке ежегодно предприятие должно выделять почти 20 млрд на обслуживание кредитов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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