Высокая ставка ЦБ: в правительстве РФ заметили замедление инвестиционной активности

Высокая ключевая ставка Центробанка РФ привела к замедлению инвестиционной активности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В этом году по результатам первого полугодия рост инвестиций составил выше 10%. Сейчас с учетом высокой ключевой ставки видим некоторое снижение инвестиционной активности. По итогам 2024 года ожидаем темпы роста где-то 7,8%», – цитирует его слова «Интерфакс».

При этом Новак подчеркнул, что правительство продолжит поддержку инвестиций и проектов.

Агентство также отмечает, что о негативном влиянии жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) на инвестиционную активность компаний накануне говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Действительно, пока что все большее количество компаний отмечают снижение доступности по всем возможным источникам финансирования инвестпрограмм. И здесь, безусловно, речь идет не только о ДКП, но и о смежных проблемах, на которые, кстати, Центральный банк постоянно указывает, например, дефицит кадров. Ну, честно говоря, я не знаю, как можно с помощью высокой ключевой ставки побороть дефицит кадров», – пояснил Шохин.

По данным Росстата, за I полугодие 2024 года рост инвестиций в основной капитал в РФ по сравнению с I полугодием 2023 года составил 10,9%. Минэкономразвития ожидает замедление роста инвестиций в основной капитал в РФ с 7,8% в 2024 году до 2,1% в 2025 году.

Москва, Светлана Антонова

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