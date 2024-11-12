Это «бред полный…» В Госдуме обвинили Банк России в выполнении инструкций МВФ

Центральный банк России, повышая ключевую ставку, следует инструкциям Международного валютного фонда (МВФ) и провоцирует кризис в отечественной экономике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, выступая на брифинге в нижней палате российского парламента.

«Главная идея Центробанка – борьба с инфляцией… Центробанк увеличивает ключевую ставку, и вот вам итог: с июля прошлого года инфляция увеличилась в два раза. Вопрос Центробанку: вы что делаете? Вы гробите нашу экономику!.. Сегодня, когда военно-промышленный комплекс вынужден перекредитовываться под любые проценты, чтобы отдать долги, и получается, что они иногда не могут выполнить оборонный заказ, а Центробанк говорит: а мы тут боремся с инфляцией…» – обратил внимание политик.

«Я думаю, что это выполняются инструкции Международного валютного фонда, называя вещи своими именами – вот что делает Центробанк… Это что за борьба с инфляцией, если инфляция выросла в два раза после того как Центробанк начал увеличивать ключевую ставку?! Бред полный…» – констатировал Миронов.

Парламентарий также отметил, что его фракция внесла недавно законопроект, по которому предлагается включить ЦБ в систему органов государственной власти, чтобы финансовый регулятор был подотчетен правительству.

Политик сравнил ситуацию с басней про лебедя, рака и щуку, подчеркнув, что «правительство старается максимально улучшить положение в экономике, в производстве особенно оборонной продукции, а Центробанк делает совершенно другое – вставляет «палки в колеса».

Напомним, ключевая ставка ЦБ была повышена в конце октября до 21%, что вызвало критические замечания не только бизнес-сообщества, но представителей правительства РФ. Ранее негативный эффект высокой ключевой ставки констатировал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, назвав это путем к банкротству. Сейчас, по его словам, серьезные трудности испытывает оборонная промышленность и «АвтоВАЗ».

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 20 декабря. Накануне заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин подтвердил, что ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки.

Москва, Анастасия Смирнова

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