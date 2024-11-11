Банк России готов к дальнейшему повышению ключевой ставки

Центробанк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки в декабре. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. По его словам, такое решение еще не предопределено, но вероятно.

«Совет директоров допускает возможность дополнительного повышения ставки на ближайшем заседании. Но хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение», – сказал Заботкин (цитата по «Интерфаксу») по итогам встречи в Госдуме с фракцией «Единая Россия».

«Декабрьское решение будет приниматься исходя из той картины экономики, экономической активности, инфляции, инфляционных ожиданий, динамики кредита, внешних условий, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», – пояснил он.

«Та информация, которую мы последние пару недель слышим от бизнеса, предприятий и от банков, указывает на то, что в ноябре-декабре мы вполне можем увидеть замедление кредитной активности. И если эти сигналы (о замедлении спроса на кредиты при текущем уровне ставок) будут подтверждены фактическими данными, то, конечно, совет директоров будет принимать решение 20 декабря, исходя из этого изменения в динамике кредита», – заверил Заботкин.

На заседании фракции «ЕР» зампред ЦБ рассказал, как ужесточение денежно-кредитной политики меры повлияет на экономическую ситуацию в России. «Председатель ЦБ сегодня пояснила фракции «Единая Россия», что наша политика гораздо в большей степени повлияет на замедление инфляции в следующем году, чем на перспективы экономического роста», – отметил он (цитата пресс-службы фракции «ЕР»).

«Экономический рост продолжится, в том числе за счет роста производственных возможностей экономики на основе того значительного роста инвестиций, который произошел в 2023-2024 гг. Мы полагаем, что инвестиции в следующем году останутся на своем рекордном уровне, близком достигнутому в 2024 году. И за счет этого произойдет выравнивание производственных возможностей, того объема товаров и услуг, которые экономика способна произвести вместе с уровнем предъявляемого спроса. Это, собственно говоря, и приведет к замедлению инфляции в таком расширенном формате», – пояснил Заботкин депутатам.

В «ЕР» считают, что стратегия Центробанка позволяет держать денежно-кредитную систему страны в рамках, которые дают возможность расти экономике и решать социальные вопросы.

Напомним, ключевая ставка ЦБ была повышена в конце октября до 21%, что вызвало критические замечания не только бизнес-сообщества, но представителей правительства РФ. Ранее негативный эффект высокой ключевой ставки констатировал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, назвав это путем к банкротству.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 20 декабря.

Москва, Анастасия Смирнова

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