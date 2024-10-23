российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 октября 2024, 16:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путь к банкротству: глава «Ростеха» назвал высокую ставку ЦБ «серьезным тормозом»

Сергей Чемезов Фото: из архива сайта Кремля

Высокая ключевая ставка Банка России провоцирует риски банкротства большинства предприятий: уже сейчас обслуживание долговых обязательств требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, выступая сегодня в Совете Федерации.

«Есть ряд существенных негативных факторов. Серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки. Заемными средствами предприятиям просто не выгодно пользоваться», – констатировал Чемезов.

По его словам, «если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас практически большинство предприятий станут банкротами». «С такой рентабельностью – на уровне более 20% – я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса... Даже торговля оружием не дает такой прибыли», – подчеркнул глава «Ростеха».

Чемезов также обратил внимание высокая ключевая ставка провоцирует сокращение экспортных поставок высокотехнологичной продукции, которая выступает основным драйвером роста отечественной промышленности. «У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции. Если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл которой более года, то, естественно, максимум получаем авансовый платеж 30-40%. Оставшиеся средства, необходимые для того, чтобы произвести эту продукцию, нужно брать в кредит. А при такой процентной ставке всю прибыль, которую мы предусматриваем, «съедается» процентами, которые нужно заплатить банку», – пояснил он.

«Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь высокотехнологичный экспорт – самолеты, средства ПВО, корабли и так далее – то, что требует сроков производства от года. Либо что-то необходимо предпринимать», – констатировал глава «Ростеха».

«Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции... Это когда одновременно падает и производство, и потребление, но при этом растет большими темпами инфляция. В результате растут цены и растет уровень безработицы. И, к сожалению, мы к этому можем прийти», – уточнил Чемезов.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка составляет 19% годовых. По оценке большинства аналитиков, на заседании совета директоров Центробанка 25 октября почти наверняка будет принято решение о ее дальнейшем повышении.

Стоит отметить, что ранее с критикой политики Центробанка выступил также глава «Северстали» Алексей Мордашов, обратив внимание, что повышение ключевой ставки тормозит развитие бизнеса, ведет к замедлению экономики и повышает инфляцию, против которой пытается бороться Банк России.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

До 25% годовых и выше: российские банки массово повышают ставки по ипотеке / Банки России предотвратили 30 млн мошеннических списаний с начала года / Что будет с ключевой ставкой ЦБ? Прогноз эксперта / Прибыль российских банков резко снизилась / В России готовят временные запреты на потребительские кредиты: период «охлаждения» будет зависеть от суммы / Набиуллина высказалась о перспективах решения по ключевой ставке / ЦБ назвал сентябрьскую инфляцию в России повышенной / Компании заявили об ухудшении ситуации с кредитованием

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,