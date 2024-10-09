«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие…» Глава «Северстали» высказал недовольство политикой Банка России

Повышение ключевой ставки тормозит развитие бизнеса, ведет к замедлению экономики и повышает инфляцию, против которой пытается бороться Банк России. Об этом заявил глава «Северстали» Алексей Мордашов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Цитаты из его выступления приводит РБК.

«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции. Эти процессы имеют серьезную инерцию, что может привести к торможению экономики. <...> Уровень инфляции в 8-9% не несет в себе таких уж серьезных последствий, а ставка ЦБ на текущих уровнях, и уж тем более ее дальнейший рост, тормозит любое развитие», – подчеркнул Мордашов.

По его словам, важно смягчить последствия повышенной инфляции, прежде всего, социальные, и для бизнесов, которые не могут «самостоятельно защититься в условиях повышенной инфляции». Однако, предположил Мордашов, это «проще и эффективнее» сделать «точечно и целенаправленно».

«Возможный негативный эффект этого скорее всего будет меньше, чем последствия торможения роста экономики из-за высокой ставки ЦБ. Призываю вернуться к дискуссии о влиянии ставки и инфляции на экономику и найти баланс в этом вопросе», – пояснил бизнесмен.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 19% годовых. При этом Банк России не исключает ее дальнейшего повышения.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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