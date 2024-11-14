Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. В документ внесено 888 поправок, в которых закреплены все предложения, которые были обозначены в постановлении Госдумы при принятии законопроекта в первом чтении.

«Несмотря на вызовы и введенные против нашей страны санкции, в бюджете есть средства, необходимые для выполнения всех социальных обязательств государства. Индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми, ветеранов, участников СВО – финансирование этих целей будет увеличиваться», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в принятых поправках закреплено, что в 2025 году на 740 млн рублей будут увеличены расходы на поддержку участников СВО и их родных через фонд «Защитники Отечества», а общий объем средств на эти цели составит 13,7 млрд рублей). «925,2 млн рублей будет дополнительно направлено на реабилитацию и абилитацию инвалидов (общий объем средств – 1,6 млрд рублей)», – уточнил он.

Володин также обратил внимание, что необходимые средства предусмотрены и на реализацию других поручений главы государства. «На материнский (семейный) капитал в 2025 году будет выделено 537,5 млрд рублей. Размер маткапитала в 2025 году на первого ребенка составит 676 398 рублей, на второго – 217 436 рублей дополнительно. То есть, если в семье родится второй ребенок и мама еще не получала выплату за первого, сумма маткапитала составит 893 835 рублей. Воспользоваться программой смогут 1736 тысяч семей. На выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в 2025 году будет выделено более 1,4 трлн рублей, это коснется почти 10 млн детей», – пояснил спикер Госдумы.

Володин отметил, средства предусмотрены, в том числе на поддержку регионов, создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, производителей оборудования и сельскохозяйственной техники и другие направления.

Стоит отметить, что не все фракции поддержали законопроект. В частности, в КПРФ и «Справедливой России – За правду» предлагали альтернативные проекты бюджета и соответствующие поправки.

Москва, Светлана Антонова

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