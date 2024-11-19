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Вторник, 19 ноября 2024, 17:27 мск

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Госдума полностью освободила участников СВО от исполнительского сбора

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, который освобождает участников специальной военной операции от взыскания исполнительского сбора, когда производство возбуждено по исполнительным документам.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, в настоящее время исполнительное производство в отношении участников СВО приостанавливается, но от исполнительского сбора они не освобождены. Этот сбор составляет 7 % от взыскиваемой суммы или имущества, на которое наложено взыскание.

Законодательный пробел был выявлен в результате обработки и рассмотрения жалоб членов семей и самих участников СВО.

Москва, Светлана Антонова

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