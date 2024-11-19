Парализация экономики: Зюганов настаивает на срочном пересмотре политики Центробанка

Политика Центрального банка РФ ведет к парализации отечественной экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. По его оценке, уже требуется экстренные меры, поскольку под угрозой оказались, в том числе, оборонная промышленность и поручения главы государства.

«Мы не удовлетворены той работой, которую они (Центробанк и Минфин РФ) проводят в последнее время. Вздули ставку на 21% и фактически парализовали всю экономику <…> Ни у кого нет средств и ресурсов <…> Все говорят, при такой ставке всё задохнулось», – констатировал Зюганов, обратил внимание, что речь идет практически обо всех отраслях промышленности, включая оборонную.

«Цены лезут вверх и ставка поднимается. Фактически она душит всю экономику и не позволяет нам эффективно в том числе бороться с нацизмом и фашизмом <…> Все упирается в отсутствие нормального финансирования», – заявил политик.

В этой ситуации Зюганов потребовал в срочном порядке провести встречу руководства страны, в том числе с участием главы правительства, председателей Госдумы и Центробанка, а также лидеров парламентских фракций.

«Мы должны сесть вместе за общий стол и договориться о правилах финансово-экономической работы, потому что никакому банку не дано право парализовать экономику и отбрасывать ее в лихие 90-е годы. Все основные показатели посланий президента поехали вниз. Они не могут выполняться при такой финансово-экономической борьбе <…> Принимать надо экстренные меры», – подчеркнул Зюганов.

Напомним, ключевая ставка ЦБ была повышена в конце октября до 21%, что вызвало критические замечания не только бизнес-сообщества, но представителей правительства РФ. Ранее негативный эффект высокой ключевой ставки констатировал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, назвав это путем к банкротству. Сейчас, по его словам, серьезные трудности испытывает оборонная промышленность и «АвтоВАЗ».

В Госдуме также заявляли, что Банк России, повышая ключевую ставку, следует инструкциям Международного валютного фонда (МВФ) и провоцирует кризис в отечественной экономике.

Москва, Анастасия Смирнова

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