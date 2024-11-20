Госдума одобрила закон, лишающий иноагентов миллионных гонораров

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет. Документ, авторами которого выступили 429 депутатов, был принят единогласно.

Закон предусматривает особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сумма таких единоразовых выплат, по оценкам экспертов, может достигать десятки миллионов рублей.

Глава нижней палаты парламента уточнил, что после вступления закона в силу денежные средства будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться этими средствами будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в госбюджет по решению суда.

«После принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что иноагентами признаны 493 человека – в том числе те, кто уехал из России и продолжает обогащаться за счет ее граждан, зачастую не скрывая своего враждебного отношения к родине и участия в финансировании киевского режима.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube