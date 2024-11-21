Госдума окончательно приняла закон о федеральном бюджете

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов».

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ решает такие ключевые задачи, как обеспечение всех социальных обязательств, развития экономики и противодействие вызовам, с которыми столкнулась Россия.

В частности, на социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 трлн рублей, а на три года – всего 21,3 трлн. Речь идет об индексации пенсий, социальных пособий, поддержке семей с детьми и гарантиях военнослужащих и членов их семей.

Володин отметил, что еще одна важнейшая задача – достижение технологического лидерства страны. На эти цели за три года будет направлено 6,1 трлн рублей. В целом на реализацию нацпроектов за шесть лет планируется направить более 40 трлн рублей федерального бюджета – в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку, уточнил он.

«Цифры огромные: с 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза – с 16 713 млрд до 41 469 млрд рублей. Доходы также растут – в 2025 году они составят 40 296 млрд рублей, и очень важно, что доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 72,9%», – подчеркнул спикер Госдумы.

Москва, Анастасия Смирнова

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