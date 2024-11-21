Госдума призвала ужесточить условия приема на работу и экзамен для мигрантов

Депутаты Госдумы составили обращение к правительству РФ для скорейшей реализации мер в сфере противодействия незаконной миграции. Большинство касаются ужесточения условий приглашения мигрантов на работу и сдачи экзамена по русскому языку, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Готовим к внесению законопроект, который установит запрет на приём в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. Оставляем за собой контроль за ходом формирования перечня профессий, позволяющих работающим в России мигрантам получить в упрощённом порядке вид на жительство», – написал Володин в своем блоге.

Депутаты призвали кабмин сделать обязательным устный экзамен по русскому языку для мигрантов, работающих по патенту. Разрешить проверку знаний закрытому списку учреждений, установить уровни владения языком для разных видов труда.

Также парламентарии предложили установить чёткие параметры числа и квалификации привлекаемых трудовых мигрантов с ориентацией на рынок труда. И выработать правила пребывания в России трудовых мигрантов, а проверку их соблюдения возложить на работодателей, которые должны будут отвечать за нарушения приглашенных кадров.

«Воспитание, обучение и здравоохранение – это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным», – добавил Володин.

Госдума одобрила повышение штрафов за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции для юридических лиц с 5 млн до 10 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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