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Среда, 13 ноября 2024, 17:17 мск

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Госдума увеличила штрафы за фальшивые документы для нелегальных мигрантов

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, который предполагает повышенные штрафы за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции.

В частности, санкции с конфискацией орудий совершения правонарушения для юридических лиц составят от 5 млн до 10 млн рублей, за повторное совершение – от 10 млн до 60 млн.

В то же время до 80 тысяч рублей увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт, а за повторное правонарушение – до 200 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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