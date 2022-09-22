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Четверг, 22 сентября 2022, 16:33 мск

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В Свердловской области вышел приказ о частичной мобилизации (ДОКУМЕНТ)

В Свердловской области опубликован приказ о частичной мобилизации, подписанный врио военного комиссара региона Сергеем Чирковым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе говорится, что он издан «в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» военным комиссаром Свердловской области». Приказ практически полностью повторяет аналогичные документы, изданные в других субъектах РФ.

В частности, в параграфе 1 говорится: «Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Свердловской области, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Свердловской области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности – в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете».

В параграфе 2:

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается».

Напомним, накануне частичную мобилизацию объявил Владимир Путин. «Призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части все будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября. Главам регионов следует оказать все возможное содействие военкоматам», – подчеркнул президент РФ. Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны около 300 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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