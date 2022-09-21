Правозащитники рассказали, кого призовут в первую очередь

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал, что на горячую линию для призывников и военнослужащих поступило уже больше тысячи обращений. Людей интересует, кого призовут согласно новому указу о частичной мобилизации. Однако пока ясности по этому поводу нет даже у юристов. «Указ никаких деталей мобилизации не дает. Сформулирован максимально широко. Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять. Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение», – сообщил Чиков.

По его словам, в первую очередь, получат повестки резервисты. «Это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве», – отметил он.

Затем в военкоматы должны будут явиться мужчины, пребывающие в запасе. Это те граждане РФ, которые отслужили срочную службу в рядах Российской армии, кому старше 27 лет и кто имеет военный билет. «Попадающие под мобилизацию граждане не смогут выехать за пределы места жительства без разрешения военкомата, – уточнил Чиков. – Граждане, временно оказавшиеся на территории, попавшую под мобилизацию, должны иметь возможность уехать. Однако мобилизация в России никогда не объявлялась, поэтому неизвестно, как она будет проходить на практике».

Также он отметил, что полиция будет помогать искать граждан, подлежащих мобилизации. Те, кто имеют мобилизационные предписания, должны будут самостоятельно явиться в военкоматы без дополнительных извещений, остальные – по повесткам, которые им должны вручить лично в руки.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»