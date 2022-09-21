Имеют ли право военнообязанные ездить по России и выезжать за рубеж? Объясняют юристы и комиссариат

Новость о частичной мобилизации взбудоражила туристическое сообщество, а также всех, у кого уже куплены авиабилеты на перелеты по России и за ее пределами. Люди недоумевают: выпустят ли в аэропорту мужчин, которые чисто теоретически могут быть призваны на службу? Или все поездки теперь под запретом? «Новый День» спросил об этом турагентов, юристов и военных.

«Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас», – говорится в части второй статьи 21 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Но в законе речь идет о всеобщей мобилизации, а не о частичной, которая сегодня объявлена в России. В турагентствах рассказали, что туристы звонят в панике и спрашивают, смогут ли они улететь по уже купленным турам в Турцию, Египет, ОАЭ?

«Телефоны, конечно, нам уже оборвали. Но я всем туристам говорю: любое поспешное решение – это неправильное решение. Речи о всеобщей мобилизации пока не идет. Пока нет никаких дополнительных распоряжений о запрете вылета за пределы места проживания, я никому не советую принимать решения о самостоятельной аннуляции туров либо авиабилетов, – говорит директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Никаких списков из мужчин, которым нельзя выезжать из России, нет. Должен быть соблюден определенный юридический порядок: получена повестка и так далее. Но в любом случае ситуация для туристов нервная».

Представитель одного из крупных туроператоров сообщил «Новому Дню», что конкретики действительно нет: «По текущей информации, выезжать за пределы места проживания не могут те, кто уже получил повестку. Ждем других пояснений».

Юрист Андрей Божинов напомнил, что границы России, в отличие, к примеру, от Украины, не закрыты. «Поэтому любой гражданин имеет право выезда. Пока не пришла повестка, человек свободен и имеет право ехать куда хочет. В случае если повестка пришла, но была проигнорирована, возникает вопрос уклонения, который уже регулируется законом. Если человек получил повестку, имея при этом купленный тур, – это форс-мажор, в данном случае турфирма будет действовать согласно условиям, прописанным в договоре», – прокомментировал он.

Туристический омбудсмен и юрист Георгий Мохов порекомендовал всем туроператорам и турагентам менять договоры в соответствии с новыми реалиями. «В связи с указом о частичной мобилизации рекомендуем включить в договоры с туристами положения об обязанности туриста самостоятельно удостовериться в его праве на выезд за пределы Российской Федерации и выезда с постоянного места жительства, как лица подлежащего мобилизационному призыву», – говорится в сообщении, которое Георгий Мохов опубликовал в своем телеграм-канале «Юридические новости – Туризм».

В Свердловском областном комиссариате «Новому Дню» сообщили, что пока порядок выезда военнообязанных за пределы региона не разъяснен. «Должно появиться отдельное постановление правительства России, в котором, в том числе, скорее всего, будет пункт о перемещениях военнообязанных. Пока такого постановления нет, мы не можем прокомментировать порядок действий», – заявили в комиссариате.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Правозащитники считают, что в первую очередь получат повестки резервисты. Это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Затем в военкоматы должны будут явиться мужчины, пребывающие в запасе. Это те граждане РФ, которые отслужили срочную службу в рядах Российской армии, кому больше 27 лет и кто имеет военный билет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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