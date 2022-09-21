Ростуризм: Ограничений на выезд за границу не вводилось

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что никаких ограничений на выезд за границу граждан России после объявления частичной мобилизации не вводилось.
«Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось», – написала руководитель ведомства в своем телеграм-канале.
Догузова добавила, что Ростуризм запросил официальные разъяснения у компетентных ведомства. «Обо всех изменениях будем оперативно информировать», – пообещала она.
Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин в обращении к населению объявил о частичной мобилизации. Он назвал это решение неотложным шагом для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности РФ. Соответствующий указ подписан. Мобилизационные мероприятия начались уже с сегодняшнего дня.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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