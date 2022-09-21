«Ухудшит ситуацию»: генсек НАТО оценил последствия референдумов в ЛДНР

Проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях ухудшит ситуацию на Украине, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Но голосование не изменит характер конфликта, добавил чиновник.

Столтенберг заранее отказал референдумам в легитимности и заявил, что не признает их итоги.

«Такие голосования и референдумы не имеют никакой легитимности, а потому они не меняют природу конфликта. Это только ухудшит ситуацию, поэтому нам нужно оказывать более активную поддержку Украине», – сказал Столтенберг в интервью Bloomberg.

Он заявил, что конфликт выходит за пределы Украины и страны Североатлантического договора «должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется, потому что альтернатива гораздо опаснее для всех нас».

Власти Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей объявили о проведении референдумов о включении их в состав Российском Федерации. Голосование на всех территориях пройдет 23-27 сентября. Евросоюз уже пригрозил России Новыми санкциями, если референдумы состоятся.

Брюссель, Наталья Рязанова

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