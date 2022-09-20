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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 20 сентября 2022, 23:09 мск

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Евросоюз готов ввести новые санкции против России из-за референдумов

Фото: www.eeas.europa.eu

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 20 сентября, призвал ввести новые санкции против России в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины, – сообщают СМИ.

В заявлении Борреля, распространенном пресс-службой ЕС, говорится: «Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России. Все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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