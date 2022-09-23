На Дальнем Востоке стартовало голосование на референдумах для беженцев

Избирательные комиссии регионов Дальнего Востока организовали голосование на референдумах для жителей республик Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Вынужденно приехавшие в Россию граждане смогут поучаствовать в выездном голосовании или прийти на участки.

Четыре участка начали работать в Южно-Сахалинске, а в другие районы, включая Курильские острова, отправили выездные бригады. В списках избирателей почти четыре тысячи человек, рассказала член городского избиркома Полина Алексеева.

«Также приходят люди, которые в списках отсутствуют. Мы их на месте вносим, ведь они также имеют право принять участие в голосовании», – цитирует ее портал Sakh.online.

На Камчатке подготовили четыре избирательных участка в Елизове, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 23 по 26 сентября граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в выездном формате. 27 сентября помещение для голосования будет открыто с 8:00 до 20:00 часов. Зампредседателя правительства края Павел Ясевич сообщил, что в регионе проживает порядка 500 беженцев, которым избирком обеспечил возможность поучаствовать в референдуме.

По данным Амуризбиркома, на территории Амурской области открылись три помещения для голосования: в Благовещенске, Тынде и Свободном. 23-26 сентября участки будут работать с 10:00 до 18:00 часов, 27 сентября – с 8:00 до 20:00 часов. Кроме того, члены избиркома уже отправили выездные бригады к беженцам, проживающим в городах и поселках Приамурья. Проголосовать вне участков они смогут по 26 сентября.

Два участка для голосования на референдуме открылись в Биробиджане, в Еврейской автономной области. С 23 по 26 сентября члены комиссий будут также работать в выездном формате для тех, кто не может приехать в помещения для голосования, рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Напомним, в России организован 181 избирательный участок для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, вынужденно приехавших в РФ. Они смогут поучаствовать в референдумах, объявленных на освобожденных территориях для решения вопроса присоединения к Российской Федерации. На всех территориях референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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