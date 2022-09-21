В России откроют 181 избирательный участок для украинских беженцев

Российский Центризбирком организует участки для голосования жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. На территории РФ будет работать 181 участок.

«У граждан должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать», – приводит слова зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева пресс-служба комиссии.

Территориальная комиссия для граждан, вынужденно приехавших в Россию, будет работать в Ростовской области. Проголосовать на референдуме можно будет по российскому или украинскому паспорту, рассказали в пресс-службе ЦИК ЛНР.

«Будет создан 181 избирательный участок на территории РФ, который будет обеспечивать нашим гражданам возможность принять участие в проведении референдума», – рассказала председатель ЦИК республики Елена Кравченко.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей донбасских республик и освобожденных территорий Херсонщины и Запорожской области о присоединении к Российской Федерации. Голосование на всех территориях назначено на 23-27 сентября.

Москва, Наталья Рязанова

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