Киев пригрозил за участие в референдумах сроками от 5 до 10 лет

Вице-премьер Украины Ирина Верещук во вторник, 20 сентября, пригрозила гражданам страны уголовной ответственностью за участие в референдумах на неконтролируемых территориях, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В эфире телемарафона Верещук призвала не участвовать в референдумах, не брать российские паспорта и не сотрудничать с российскими войсками, а лучше всего – уехать.

«Уголовная ответственность за получение российского паспорта ждет госслужащих, а также учителей, согласившихся учить детей по российским стандартам», – напомнила согражданам украинский вице-премьер.

На вопрос Страны.ua, какая ответственность грозит простым гражданам Украины, которые будут голосовать на «запрещенном законом референдуме» вице-премьер заявила: «Некоторые юристы считают, что такие действия могут подпадать под статью 110 часть 1 УКУ «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а это лишение свободы до 5 лет. Итак, еще раз настоятельно советую: российский паспорт не брать, на референдумы не ходить, с оккупантами не сотрудничать, по возможности уехать».

Кроме того, Верещук добавила: «Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы и участвующие в проведении референдумов будут наказаны по статье 111-1, часть 5 УКУ – это лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества».

Киев, Иван Бабурин

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