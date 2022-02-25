«Это не начало войны, это ее конец»: Захарова объяснила, чего добивается Россия на Украине

Целью военной спецоперации России на Украине является привлечение марионеточного режима к ответственности за совершенные им преступления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Цель (спецоперации) – защита людей, которые на протяжении восьми лет подверглись издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, который пришел к власти в 2014 году в результате антиконституционного государственного переворота. Другая цель спецоперации РФ на Украине – привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе против граждан России, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ особо подчеркнула, что операция РФ не несет никакой угрозы гражданскому населению. «В ходе проводящейся сейчас на Украине специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны. Выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиации ВВС Украины. Никакой угрозы гражданскому населению никто специально не создает. Задачей является только то, о чем было заявлено как президентом нашей страны, как и то, о чем практически в ежедневном, ежечасном режиме информирует вас Минобороны РФ», – пояснила Захарова.

Представитель МИД РФ заверила, что «российскими военнослужащими будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине». «Хотела бы обратить внимание, что угроза сотрудникам международных организаций исходит не от российских вооруженных сил, а от украинских националистических батальонов, которые стали частью вооруженных сил этой страны, но при этом исповедуют совершенно варварскую логику. А сейчас их в принципе, никто уже не контролирует», – сказала она.

При этом Захарова выразила надежду, что украинский народ скоро избавится от «марионеток, которые себя провозгласили правителями этой земли, унижая достоинство людей». «Мы надеемся, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам», – заявила официальный представитель МИД России, пояснив ответе западному корреспонденту, что «это не начало войны, это ее конец».

Москва, Мария Соколова

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