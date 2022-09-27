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Вторник, 27 сентября 2022, 18:30 мск

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Законы о присоединении новых территорий Совет Федерации может рассмотреть 4 октября

Архив. Фото пресс-службы Совета Федерации

После подведения итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Совет Федерации может рассмотреть законы о присоединении новых территорий к РФ на плановом заседании 4 октября. Об этом, как сообщил «Интерфакс», заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Полагаю, завтра, послезавтра – в ближайшие дни будут подведены итоги референдумов. Мы готовы, пока не вижу необходимости внеплановых заседаний. Плановое заседание – 4 октября. Полагаю, 4-го числа, если все подтвердится, пройдет хорошо, мы готовы рассмотреть», – сказала спикер верхней палаты журналистам в Таганроге.

Она добавила, что «мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, если будет такова воля – войти в состав РФ – безусловно, мы это поддержим».

Ранее были опубликованы предварительные данные, согласно которым подавляющее большинство избирателей на участках, расположенных на территории России, проголосовали за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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