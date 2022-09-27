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Вторник, 27 сентября 2022, 17:01 мск

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Предварительные итоги референдумов: более 97% голосов за вхождение в РФ

После подсчета части бюллетеней на участках, открытых в России для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, на референдумах за вхождение в состав РФ высказались более 97% проголосовавших, передает «Интерфакс».

В частности, на референдуме Херсонской области по итогам обработки 12% протоколов 97,47% избирателей на участках в России проголосовали за вхождение в состав РФ. В Запорожской области 98% избирателей также проголосовали за по итогам обработки 20% протоколов.

В ДНР после подсчета 16,06% протоколов 98,05% проголосовали за вхождение в состав РФ. В ЛНР 97,79% также высказались за по итогам обработки 14,07% протоколов.

Голосование на референдумах проходило с 23 по 27 сентября. Накануне избиркомы сообщили, что плебисцит признан состоявшимся, поскольку в нем приняли участие более 50% жителей каждого из регионов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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