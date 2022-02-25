Минобороны РФ сообщило о блокировании Киева с запада

Российские военные заблокировали Киев с западной стороны. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, руководство Украины использует мирных жителей в качестве «живого щита».

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», – сообщил он, отметив, что «потерь в Вооруженных силах России нет».

По данным Конашенкова, руководство Украины использует мирных жителей в качестве «живого щита». «Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный подчерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», – подчеркнул он.

«Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – заключил представитель Минобороны РФ.

По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров. Группировка войск Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов.

Конашенков уточнил, что, согласно данным разведки, на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.

Москва, Мария Соколова

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