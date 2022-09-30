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Конфликт на Украине

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Пятница, 30 сентября 2022, 11:40 мск

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Более 20 человек погибли при обстреле украинской артиллерией колонны беженцев под Запорожьем

Украинская артиллерия обстреляла колонну машин с людьми, пытавшимися выехать из Запорожья на освобожденную территорию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Это произошло на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область… На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах», – написал он.

Рогов напомнил, что два дня назад люди, находившиеся в формируемой колонне, перекрыли дорогу с требованием выпустить их на освобождённую территорию.

«Сразу после этого к ним приехали представители СБУ и полиции, которые начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы ещё очень сильно об этом пожалеют», – сообщил Рогов.

Он отметил, что обстрел был произведен в момент, когда российская армия нанесла удар по военным объектам в Запорожье.

«Сделано это было по классической формуле «Сами себя обстреляли» с последующими обвинениями России. Боевики Зеленского бьют по больницам в Донецке, вчера ударили по колонне беженцев в Харьковской области, а сегодня по нашим родным запорожцам», – констатировал член ВГА региона.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Юго-Восток Украины

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