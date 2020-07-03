Козак прилетел в Берлин – СМИ Германии ожидают ультиматума Москвы по Донбассу

В столицу Германии для встречи политических советников глав государств «нормандской четвёрки» по урегулированию в Донбассе прибыл заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в посольстве России в ФРГ.

Одновременно из Киева прилетела украинская делегация, в состав которой вошли руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и глава делегации вице-премьер-министр – министр «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

По данным администрации украинского президента, «запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств – участников нормандского формата», на которой планируется «обсуждение прогресса в работе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в «нормандском формате» в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств «нормандской четверки» в Берлине».

Между тем, по сообщениям немецких СМИ, Москва не желает больше терпеть бесконечное затягивание Украиной выполнения Минских соглашений и намерена потребовать от Киева немедленных практических действий.

В частности, РФ потребует от Украины представить до 6 июля проект закона о предоставлении Донбассу особого статуса, закреплённого в украинской конституции. Кроме того, Киев должен в указанные сроки определиться с точным списком украинских граждан, подлежащих обмену. Со стороны ЛДНР списки уже готовы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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