Хватит воевать – спикер Верховной рады пошёл против президента Зеленского

Глава верховной рады и ближайший соратник президента Украины Дмитрий Разумков заявил, что в Донбассе необходимо развести войска по всей линии фронта, от чего категорически отказывается Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что полное отведение войск – это правильный шаг, Разумков заявил в интервью американской «Радио Свобода».

«Разведение, я думаю, – это правильный шаг. Единственная проблема, которая есть сегодня, что разведение сделано не по всей линии разграничения», – заявил спикер Верховной Рады и добавил, что полный отвод – «это один из путей для того, чтобы обстрелов стало меньше».

Отметим, что президент Зеленский на саммите «нормандской четвёрки» под давлением внутриукраинской «партии войны» категорически отказался подписывать уже согласованный сторонами отвод войск по всей линии фронта в Донбассе.

Позже он неоднократно настаивал на правильности своей позиции.

По мнению экспертов, перемена настроений в Киеве связана с давлением на Украину канцлера ФРГ Ангелы Меркель после переговоров её помощника с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Чтобы откровенно не терять лицо, Зеленский поручил Разумкову озвучить «новый подход Киева», отмечают наблюдатели.

Напомним, недавно известный немецкий политолог и эксперт-международник Александр Рар заявил, что канцлер Германии намерена действовать решительно по вопросу урегулирования в Донбассе.

Меркель намерена в ближайшее время завершить войну на востоке Украины – либо через полное выполнение сторонами конфликта минских и нормандских договорённостей, либо через принудительную заморозку ситуации на линии фронта и полное прекращение огня.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.05.20

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