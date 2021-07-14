Спикер Верховной рады вновь пошёл против Зеленского в вопросе тотальной украинизации

Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков потребовал от администрации президента и правительства страны внести поправки в закон о языке в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о своём несогласии с отдельными дискриминационными нормами закона он заявил в интервью украинским СМИ.

«Надо смотреть выводы Венецианской комиссии и учитывать другие аспекты, которые есть вокруг этого вопроса... Например, привести нормы закона в соответствие с решением комиссии», – подчеркнул Разумков и добавил, что власти Украины должны действовать таким образом, чтобы «объединить общество вокруг тех вещей, которые не будут его разъединять».

Напомним, ранее Венецианская комиссия рекомендовала Украине пересмотреть закон о языке в части ущемления прав национальных меньшинств.

В свою очередь, ОБСЕ и Еврокомиссия запретили Киеву вводить в действие закон об исключительности украинской мовы.

Отметим, что экс-руководитель предвыборного штаба Зеленского, а ныне спикер Верховной рады опережает в рейтингах своего бывшего соратника. Он регулярно выражает несогласие с действиями власти. Украинские эксперты рассматривают Разумкова в качестве одного из кандидатов на будущих президентских выборах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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