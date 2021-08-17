Спикер Верховной рады раскритиковал Зеленского за призывы к жителям Донбасса уезжать в Россию

Власти Украины должны делать всё ради того, чтобы жители Донбасса хотели оставаться на родине, а те, кто покинул её, возвращались обратно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе рабочей поездки в Полтаву заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя слова президента Зеленского о том, что «любители России» в Донбассе должны готовиться к отъезду в РФ уже сейчас.

«Я думаю, нам нужно сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами. Точно никуда не хотели ехать – это задание для всей власти. И нам наоборот сегодня нужно вернуть тех, кто не от хорошей жизни, а искренне любя Украину, уехали в Европу, уехали в РФ. Мы наоборот говорили и говорим, что нужно возвращать своих, а для этого нужно создавать условия», – сказал Разумков.

Отметим, что экс-руководитель предвыборного штаба Зеленского, а ныне спикер Верховной рады опережает в рейтингах своего бывшего соратника. Он регулярно выражает несогласие с действиями власти. Украинские эксперты рассматривают Разумкова в качестве одного из кандидатов на будущих президентских выборах.

Недавно спикер Верховной рады вновь пошёл против Зеленского в вопросе тотальной украинизации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.21

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