Зеленский настоятельно советует «любящим Россию» жителям ЛДНР спасать детей и поскорее убираться из Донбасса

Жители ДНР и ЛНР, которые утверждают «наше дело правое, мы русские!», должны понять, что для них оставаться в Донбассе – большая ошибка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому телеканалу, специально созданному для пропагандистского вещания на Донбасс и Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, «любители России» должны готовиться к отъезду в РФ уже сейчас.

«Та часть людей, которая живет сегодня на оккупированной части Донбасса и Крыма должны понять (еще раз: это не о том, что кто-то кого-то выгоняет, я хочу быть понят): Родина – или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое, мы русские!» – это большая ошибка – оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда!», – отрезал Зеленский и посоветовал им подумать о детях и внуках.

«Неважно, сколько это времени будет оккупировано. Как стена в Германии. В любом случае люди, история, воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди... Любишь Россию и считаешь, что всю жизнь чувствовал, что территория Украины – это Россия – нужно во имя своих детей и внуков ехать и искать себе место в России – это правильно», – грозит украинский президент.

При этом он заявил, что без Украины в Донбассе «не будет цивилизации» и призвал «держаться» и ждать «освобождения» тех, кто «уважает украинский флаг и украинскую мову».

«Без Украины цивилизации на этой территории не будет. Украина будет расти вверх. Донбасс в том виде, оккупированном, отрезанном, никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей не будет. Если ты чувствуешь, что ты – украинец, что Донбасс – украинский, если ты уважаешь этот флаг, украинскую мову, будь там, держись, читай тихонько правильные книжки, все равно эта земля будет деоккупированна. Это – история. Тут нет «нормально-ненормально». Ты – кто? Сам для себя ответь», – бредит Зеленский.

Крым. Другие новости 05.08.21

В этом году в России будет ранний и короткий бархатный сезон. / Мы же говорили: в Крыму назначили нового министра топлива и энергетики. / И снова антирекорд: суточная смертность от ковида продолжает расти. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»