Зеленскому понравилась петиция нацистов о полном запрете въезда на Украину гражданам РФ

Президент Украины поблагодарил группу украинских неонацистов, инициировавших сбор подписей за тотальный запрет для российских граждан въезжать в страну по любой, даже самой срочной необходимости.

Ранее петиция известного ультра-правого радикала Сергея Стерненко и его сообщников набрала на сайте президента 25 тысяч подписей. Это по закону обязывает главу государства дать обоснованный письменный ответ на обращение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём письме Владимир Зеленский похвалил «общественников» за «активную гражданскую позицию» и согласился с тем, что «внимание к этому вопросу со стороны украинского общества вполне оправдано».

Зеленский описал существующие правила въезда для россиян и заверил неонацистов, что уже дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совбеза Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову – «тщательно проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов».

Напомним, ранее Зеленский настоятельно посоветовал «любящим Россию» жителям ЛДНР спасать детей и поскорее убираться из Донбасса. Кроме того, украинский президент заявил, что у граждан «Незалежной» не может быть никаких отношений с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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