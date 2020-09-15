С Россией не может быть никаких «отношений» – Зеленский

Слова «отношения» между Украиной и Россией больше не существует.

Как передаёт корреспондент РИА «НовыйДень», об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом.

Виной этому, по словам Зеленского, «незаконная аннексия Крыма» и война в Донбассе, которая, по его мнению, развязана не киевским режимом, а Россией.

«К сожалению, мы потеряли это слово – «отношения». И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины», – заявил украинский президент.

Раньше, сетует Зеленский, между странами были «прекрасные отношения, а украинцы и русские считали друг друга братьями и сёстрами. При этом он обвинил Москву в жертвах гражданской войны на востоке Украины.

«А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня – нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что «между нами», – рассуждает Зеленский.

Вместе с тем, он отметил, что Киев готов, если не к отношениям, то к диалогу с Москвой, и привёл в пример действующее пока прекращение огня в Донбассе.

«Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу «отношений» нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить», – резюмировал президент Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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