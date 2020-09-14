«Это русская земля!» – на родине Зеленского продавщица выгнала националистов из магазина

В магазине женского белья в Кривом Роге националисты допекли русскоязычную продавщицу провокационными и оскорбительными высказываниями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», радикалы требовали от женщины говорить по-украински, признать боевиков АТО «героями Украины», а гражданскую войну в Донбассе «российской агрессией».

Продавщица не выдержала и высказала националистам всё, что думает о них и о конфликте в Донбассе.

«Это земля не Украины, это русская земля! Украина воюет, только не с Россией, а с вашими бандерами, и у вас гражданская война. Вы наглые, вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе – они видели это собственными глазами. Вы людей обираете, обгаживаете, убиваете. Вы настоящие убийцы…», – не побоялась заявить женщина.

Провокатор спросил, знает ли она «за что ребята погибли в Донбассе».

«За то, что они людей убивали. Не надо было на них нападать. У меня там в Донецке очень много родственников, и очень многие рассказывали, как это всё происходило. Не надо было людей убивать.

Россия не убивала. Четырнадцать тысяч людей убили вы, Украина. Сами своих убиваете. Сами гадите, сами делаете, сами наживаетесь. Вы занимаетесь настоящим разбоем», – ответила националисту местная жительница.

Отпор продавщицы украинским националистам

Видео: «News 360»

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