Давние экономические партнёры России в развитых странах Западной Европы рады конвульсивным действиям некомпетентной власти на Украине. Непоследовательная политика Киева снимает «моральную отвественность» с руководства в этих странах за судьбу «Незалежной» и приближает час снятия с Москвы санкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала «Espreso» заявил полковник британской армии в отставке, эксперт «Украинского института будущего» Глен Грант.

«В столицах ЕС фрустрация по поводу действий вашего руководства, но в некоторых столицах даже рады этому. Потому что они хотят конца войны и им все равно, будет ли Донбасс или Крым частью Украины или России. Мы видим, что немцы больше заинтересованы зарабатывать деньги, чем подбирать твёрдые аргументы по Донбассу и Крыму», – сетует британец.

По его словам, пока не всё потеряно, так как в Европе ещё есть преданные США и Великобритании «друзья Украины». Но их влияния может оказаться недостаточно из-за непонятных и непоследовательных действий украинского руководства.

«Можно увидеть обратное в таких странах, как, к примеру, Литва, которая неимоверно сильно поддерживает Украину. И есть страны, которые имеют твёрдую позицию в НАТО по этому поводу. Эстония и Латвия тоже, потому что страны Балтии понимают, что Россия – главная проблема и следует объединяться против России. Так что есть хорошие и плохие позиции, но фрустрация из-за вашего руководства точно есть», – приводит «ПолитНавигатор» слова британского военного эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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