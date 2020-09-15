Президент Австрии расстроил Зеленского комментарием о «Северном потоке – 2»

Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что не собирается связывать инцидент с оппозиционным блогером Алексеем Навальным с достройкой газопровода «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в ходе совместной видео-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев. Европейское общество будет реагировать и дискутировать. Но я лично, подчеркиваю, я лично, не вижу взаимосвязи между между «Северным потоком-2» и отравлением Навального», – подчеркнул австрийский президент.

По его мнению, «Газпром» является надёжным партнёром Австрии, а «Северный поток-2» – это коммерческий проект, в который не следует вмешиваться американцам.

«Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами, которые десятилетиями сотрудничают вместе. И такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне», – заметил ван дер Беллен и добавил, что в деле Навального далеко не всё ясно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.20

С Россией не может быть никаких «отношений» – Зеленский. / В Крыму пришлось возродить оперштаб по борьбе с коронавирусом – «ситуация напряженная и сложная». / Киев: Украина больше не сестра России и Белоруссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»