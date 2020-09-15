Канцлер Австрии против транзитного доминирования Украины

Диверсификация газовых поставок в Европу – это позитивный фактор, поэтому газопровод «Северный поток – 2» является положительным проектом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он подчеркнул, что абсолютно согласен с президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом, который сказал ранее, что «Северный поток – 2» – это чисто коммерческий вопрос.

«У нас с президентом Украины разные точки зрения. «Северный поток-2» для нас, в Австрии, – это экономический проект. Положительный проект, потому что мы считаем, что хорошо иметь больше диверсификации, когда можно использовать разные маршруты для транспортировки энергии в Европу», – отметил Себастьян Курц и добавил, что выступает против привязки достройки газопровода к «отравлению» оппозиционного блогера Алексея Навального.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.20

В Крыму начинается суд над строителями-мошенниками, которых Аксенов поддерживал «обеими руками». / В Севастополе стремительно растет заболеваемость коронавирусом. / Жители Крыма возмущены отношением чиновников к дефициту воды. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»