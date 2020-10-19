ГТС Украины готовится к сокращению транзитных мощностей на 70%

В связи с резким сокращением транзита российского газа через газотранспортную систему Украины Киеву придётся сократить компрессорные мощности, которые больше нет смысла содержать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, «Газпром» на следующий год зарезервировал лишь 40 млрд кубометров газа для перекачки в Европу, тогда как транзитные мощности украинской ГТС составляют 145 млрд кубометров.

«Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придётся поэтапно отказаться от 60-70% мощностей, потому что они просто не нужны», – заявил Макогон.

Напомним, недавно в компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявили, что украинская ГТС за девять месяцев 2020 года уже потеряла 40% транзитных мощностей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.10.20

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