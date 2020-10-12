Экс-директор Нафтогаза назвал Путина «страшным человеком», который всё знает

Бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, который принимал прямое участие в подписании транзитного контракта Украины с Россией, до сих пор находится под впечатлением от переговоров с российским президентом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Витренко назвал Владимира Путина опасным для Украины «врагом», с которым любому украинскому переговорщику следует быть крайне внимательным и «держать ухо востро».

«Как человек, который вел переговоры с Путиным, могу вам сказать, что он знает такие детали газовых договоренностей, которые знают только эксперты моей команды, а он президент огромной страны», – рассказал экс-директор «Нафтогаза».

«Он страшный человек, знает, что делает, и делает не на пользу Украины. Ощущение, что нужно быть каждую миллисекунду начеку, у меня было», – приводит «ПолитНавигатор» слова Витренко.

По его словам, что Путин «крайне опасен», он понял даже не во время переговоров, а намного позже.

Напомним, ранее Витренко заявлял, что был шокирован «специалистом Путиным» на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря 2019 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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