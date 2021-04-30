Новый глава Нафтогаза обещает содрать семь шкур с Газпрома

Российская компания «Газпром» злоупотребляет монопольным положением экспортёра газа с территории России, не позволяя независимым российским поставщикам продавать газ в Европу. «Нафтогаз» намерен покончить с этим, подав многочисленные иски в европейские арбитражные суды.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший исполнительный директор, а ныне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, накануне сменивший на этом посту Андрея Коболева.

К слову, при Коболеве украинская нефтегазовая компания показала огромные убытки в течение последних двух лет. По-видимому, новый руководитель не сомневается, что поправит положение за счёт очередных миллиардов, отсуженных у «Газпрома». Отметим, что именно Витренко возглавлял от Украины судебный процесс в Стокгольмском арбитраже, по итогам которого Россия выплатила «Незалежной» свыше трёх миллиардов долларов.

«Максимальное давление, которое может осуществлять «Нафтогаз» на «Газпром», используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано», – сказал Витренко.

По его словам, сейчас «Газпром» устанавливает «нерыночные условия для покупателей газа в Европе». Кроме того, «Нафтогаз» потребует, чтобы газ для Европы продавался на границе Украина – Россия, а также добьётся через суд, чтобы РФ разблокировала поставки газа из Центральной Азии на Украину.

Напомним, что по итогам заключения Россией транзитного контракта с Украиной в 2019 году и выплате «Газпромом» «Нафтогазу» огромного штрафа, Киев обязался не инициировать новые судебные иски.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.21

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