«Есть несколько сценариев» – новая советница главы «Нафтогаза» поклялась похоронить «Северный поток – 2»

Украина во взаимодействии с международными лоббистами из стран «Большой семёрки» срочно мобилизует все силы и средства, чтобы остановить достройку «опасного для всей Европы и мира» газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт кореспондент РИА «Новый День», об этом заявила назначенная новым советником главы «Нафтогаза», бывший штатный советник экс-премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики Светлана Залищук.

В пресс-службе компании сообщили, что Залищук будет выполнять представительскую функцию высшего уровня для координации действий «Нафтогаза» со всеми международными партнёрами, заинтересованными в остановке строительства российского газопровода.

По словам самой советницы, ранее якобы «Нафтогазу» совместно с украинским правительством уже удалось пролоббировать санкции против «Северного потока – 2».

«За предыдущие несколько лет команда Нафтогаза с моими коллегами и реформаторами из правительства добилась почти невозможного – значительной отсрочки достройки «Северного потока-2». Однако ставить точку рано, и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен.

Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки «Северного потока-2». Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской экспансии энергетики как для Европы, так и для всего мира. Такими сейчас я вижу приоритеты своей работы, именно на этом я и сосредоточусь», – заявила Залищук, комментируя своё назначение на пост советника главы «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Напомним, ранее Витренко пообещал покончить с «монопольным положением» Газпрома и подать многочисленные иски в европейские арбитражные суды.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.05.21

А там посмотрим: Россия обещает сохранить транзит газа через Украину до 2024 года. / В Крыму за сутки зарегистрировано 97 новых случаев коронавируса. / В Симферополе снесут один из недостроев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»