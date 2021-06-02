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Среда, 2 июня 2021, 16:06 мск

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Социологи выяснили отношение жителей Германии к «Северному потоку – 2»

Большинство немецких граждан выступает за скорейшую достройку российско-германского газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на исследование социологического института Forsa по заказу компании Wintershall Dea сообщает РИА Новости.

Так, 75% немцев категорически отвергают новые санкции США против газопровода. Иного мнения придерживаются лишь 17% опрошенных.

За достройку «Северного потока – 2» выступили даже сторонники оппозиционных партий «Зеленые» (69%) и Свободной демократической партии (82%), лидеры которых постоянно призывают к остановке завершения строительства газопровода.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал трубопровод «Северный поток-2» «главным козырем России против Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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