Зеленский назвал «Северный поток-2» флеш-роялем России

Трубопровод «Северный поток-2» станет для России главным козырем против Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он назвал трубопровод выигрышной комбинацией России в любых переговорах по Донбассу.

«Чтобы торговаться по Донбассу, надо поднимать ставки. «Северный поток-2» на сегодня – козырная карта. У России на руках флеш-рояль, который частично поддерживает Европа», – заявил Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Текст интервью опубликован на сайте президента Украины.

Глава государства назвал трубопровод угрозой энергетической безопасности Украины и Европы. По его мнению, после введения в эксплуатацию «Северного потока-2» Киев лишится контракта на транзит российского газа.

«Россия точно нас отключит. Мы договорились о контракте на пять лет. Через три года этот контракт закончится. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент.

Как сообщал «Новый День», Москва не ставит задачу лишить Киев транзита российского газа и продолжит поставки по контракту 2019 года. Но дальнейшая судьба прокачки газа через Украину зависит от новых договоренностей «Газпрома» и «Нафтогаза» в 2024 году.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 01.06.21

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