Киев заявил о готовящихся терактах на украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2»

На украинском участке идущего в Европу магистрального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» готовятся провокации и теракты сразу после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков по итогам масштабных совместных учений силовых ведомств «Незалежной» в Харьковской области.

По его словам, в таком развитии событий якобы заинтересована Москва.

«Путин заявил, что «Северный поток-2 достроен», первая нитка, газ все-ещё транспортируется в Европу по нашему газопроводу, и должен транспортироваться ещё некоторое время, а потом наверняка Путин захочет газ пустить в обход Украины.

Поэтому мы ожидаем, что будут провокации и попытки терактов на наших участках газопровода, а потом скажут: «Ну, видите, вот – поэтому пускаем через «Северный поток-2». Таких ситуаций и информации разведорганов у нас достаточно», – утверждает глава МВД Украины.

Он заявил, что в Киеве «рассматриваются различные сценарии», а правоохранителям уже отданы приказы «усилить реагирование». Под «круглосуточную охрану» взяты объекты критической инфраструктуры, плотины, дамбы и вся газотранспортная система.

По мнению украинских экспертов, Киев идёт на отчаянные шаги, в том числе с помощью провокационнных информационных вбросов в попытке убедить США остановить достройку «Северного потока – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.06.21

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