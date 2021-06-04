Путин сообщил о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2»

Сегодня, 4 июня, завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2»», – сказал он.

Глава государства отметил, что «Газпром» готов к заполнению трубопровода газом. Путин также уточнил, что на этой неделе была обеспечена готовность газопровода до «Северного потока-2» на российской территории.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря. Общая протяженность составит более 1,2 тысячи км, а мощность – 55 млрд кубометров в год. Российский газ по ним будет поступать в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

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