Германия обещает Украине продление Москвой транзитного контракта на газ

Берлин ожидает, что Россия продлит газовый транзитный договор с Украиной, который завершается в 2024 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, достройка «Северного потока – 2» не должна отразиться на транзитном статусе Украины. Правительство Германии считает этот вопрос приоритетным в энергетических отношениях ЕС и РФ.

«Для правительства остается центральным, чтобы и после завершения строительства «Северного потока – 2» Украина оставалась транзитной страной. Существует транзитный договор», – приводит слова Зайберта «Интерфакс».

«Контракт действует, минимум, до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность продления договора до 2034 года... Мы ожидаем, что этот договор будет продлен», – сказал Зайберт.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что продление транзитного контракта с Украиной будет зависеть от поведения Киева и от коммерческой целесообразности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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