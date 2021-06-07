Зеленский назвал отказ США от санкций к «СП-2» пулями к оружию России

Отказ Белого дома от новых санкций против «Северного потока-2» стал неприятным сюрпризом для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден сам вложил пули в оружие России.

«Решение не направлено на поддержку Украины… [Трубопровод] это настоящее оружие в руках России, и неожиданно, что пули к этому оружию предоставлены такой великой страной как США», – заявил Зеленский в интервью Axios.

Украинский лидер отметил, что узнал новость не от американской стороны, а из новостей. Он настаивал, что должен увидеться с Байденом до начала его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также призвал западные страны не тянуть с принятием Украины с НАТО. По его мнению, лучше действовать, чем оценивать далекие перспективы. Глава государства заявил, что помощь Украине нужна уже сейчас.

«Если нас приветствуют в НАТО, нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», – сказал Зеленский.

Напомним, 4 июня Владимир Путин сообщил, что первая ветка «Северного потока-2» проложена и «Газпром» готовится наполнить ее природным газом. Всего по трубопроводу из двух ниток планируется поставлять из России в Европу 55 млрд кубометров природного газа в год.

Ранее Зеленский назвал «Северный поток-2» «флеш-роялем» в руках России. Трубопровод позволит поставлять топливо в Европу в обход Украины, которая спрогнозировала ежегодные потери в 3 млрд долларов в год, получаемые от транзита российского газа.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 07.06.21

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