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Среда, 9 июня 2021, 16:44 мск

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Зеленский напуган геополитическим укреплением России

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Отказ США препятствовать достройке российско-германского газопровода «Северный поток – 2» обернётся укреплением России в качестве мирового геополитического игрока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в телефонном разговоре с премьер-министром канады Джастином Трюдо заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что достройка «Северного потока – 2» укрепит Россию как игрока на карте мира», – переживает украинский президент.

Кроме того, Зеленский пожаловался на нежелание Москвы отводить войска от украинской границы после военных манёвров в апреле текущего года.

«Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч отошли назад», – посетовал президент «Незалежной».

Джастин Трюдо попытался успокоить Зеленского и высказал дежурные слова о всесторонней поддержке Украины.

«Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину», – сказал Трюдо Зеленскому по телефону.

В ходе разговора украинский президент пригласил канадского премьера поучаствовать в провокационном саммите «крымская платформа».

«Владимир Зеленский подтвердил приглашение Джастину Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины», – сообщили в пресс-службе Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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