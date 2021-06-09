В Бундестаге отчитали Зеленского за вечные жалобы на Москву

Киеву пора прекратить бегать в Берлин с жалобами на Россию. Германия не станет «кормить Украину» вместо Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Бундестага, член международного комитета немецкого парламента Вальдемар Гердт.

По его словам, Украина должна не ссориться и не жаловаться, а договориваться с Россией, чтобы создать благоприятные условия для сотрудничества со своим ближайшим соседом.

«Не бежать в Берлин и жаловаться, как нашкодивший ребенок, а садиться за стол с партнерами и, без присутствия ЕС и США, которые вообще здесь ничего не потеряли, искать решение», – отметил Гердт.

Он посетовал, что вся предыдущая помощь Германии Украине бесследно исчезла.

«Нужно дать понять Украине, что мы больше не будем кормить ее бесплатно, и те миллиарды, которые туда ушли, они просто утонули, пропали, а ведь эти средства – налоги немецких граждан», – приводит «Украина.ру» слова немецкого политика.

Гердт добавил, что газопровод «Северный поток – 2» необходим и Германии, и ЕС, так как российский газ поможет Европе сохранить энергетический баланс на пути перехода к «зелёной экономике».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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